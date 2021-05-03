الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة فيروس كورونا

رام الله - (د ب أ ):

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين مرسوماَ رئاسياً بتمديد حالة الطوارىء لشهر جديد لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم أن المرسوم تضمن إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثين يوماً، لمواجهة استمرار تفشي وباء فيروس "كورونا".

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 11 وفاة و565 إصابة جديدة بكورونا و779 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.