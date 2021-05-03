عون يترأس اجتماعا لأعضاء الوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بيروت- (د ب أ):

ترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الاثنين اجتماعا لأعضاء الوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن ذلك جاء بحضور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

ومن المقرر أن يستأنف لبنان وإسرائيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غدا الثلاثاء بوساطة أمريكية ، حسبما كشف بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس يوم الجمعة الماضي .

وقال البيان إن الفريق الأمريكي، الذي يتوسط في مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان برئاسة السفير جون ديروشر، سيسافر إلى لبنان اليوم الاثنين.

وبدأت إسرائيل ولبنان مفاوضات بوساطة أمريكية بشأن حدودهما البحرية في شهر أكتوبر الماضي.

وتأمل الدولتان في أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة حيث تضخ إسرائيل بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط ، لكن لبنان لم يفعل ذلك بعد.

ولم يتحدث الوفد اللبناني مباشرة مع الإسرائيليين في المحادثات التي جرت في الناقورة، وهي قاعدة للأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وواجه ضغوطًا كبيرة من حزب الله للتخلي عن المفاوضات.

وبعد أربع جولات من المحادثات ، توقفت المفاوضات في شهر نوفمبر الماضي .

واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه سبع مرات ، متخذا "مواقف ترقى إلى الاستفزاز" ،وخلال المفاوضات ، زاد لبنان مطلبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر بكثير، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من حوالي 860 كيلومترا مربعا إلى 2300 كيلومتر مربع.

وقبل أسبوعين، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار أن الحكومة وقعت مرسوماً بتوسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط بالقدر المعروض في المفاوضات، وقال إنه سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة.

يذكر أن لبنان يواجه نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا.