مصرع 25 شخصا في تصادم قاربين ببنجلاديش

دكا- (بي بي سي):

لقي 25 شخصاً حتفهم في حادث اصطدام بين قاربين في نهر في وسط بنغلادش، وفق ما أعلنت الشرطة.



ووقع الحادث عقب اصطدام قارب يقلّ 30 شخصاً على الأقل ومركب ينقل رمالاً في نهر بادما قرب مدينة شيبشار

ويواصل رجال الإطفاء والسكان عمليات البحث، في وقت لا يزال هناك أشخاص آخرون مفقودين.

ويعتمد ملايين الأشخاص في بنغلاديش على القوارب في تنقلاتهم لا سيما في المناطق الساحلية، إلا أن هذه السفن غالبًا ما تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية.