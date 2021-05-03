مصرع 25 شخصا في تصادم قاربين ببنجلاديش

10:32 ص الإثنين 03 مايو 2021
مصرع 25 شخصا في تصادم قاربين ببنجلاديش

أرشيفية

دكا- (بي بي سي):

لقي 25 شخصاً حتفهم في حادث اصطدام بين قاربين في نهر في وسط بنغلادش، وفق ما أعلنت الشرطة.

ووقع الحادث عقب اصطدام قارب يقلّ 30 شخصاً على الأقل ومركب ينقل رمالاً في نهر بادما قرب مدينة شيبشار

ويواصل رجال الإطفاء والسكان عمليات البحث، في وقت لا يزال هناك أشخاص آخرون مفقودين.

ويعتمد ملايين الأشخاص في بنغلاديش على القوارب في تنقلاتهم لا سيما في المناطق الساحلية، إلا أن هذه السفن غالبًا ما تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية.

هذا المحتوى من

حادث تصادم بنجلاديش تصادم قاربين

الخبر التالى:

وزارة الصحة التونسية تدعو أطباء وصيادلة القطاع العام إلى تأجيل إضرابهم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 229635

    عدد المصابين

  • 172342

    عدد المتعافين

  • 13469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا