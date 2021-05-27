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ولي العهد الكويتي يزور السعودية الأحد المقبل لأول مرة منذ توليه المنصب

06:14 م الخميس 27 مايو 2021
ولي العهد الكويتي يزور السعودية الأحد المقبل لأول مرة منذ توليه المنصب

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الرياض - (د ب أ):

يصل إلى السعودية يوم الأحد المقبل، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في زيارة رسمية إلى المملكة، هي الأولى له منذ توليه منصبه العام الفائت يلتقي خلالها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جاءت تلبية لدعوة تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ولي العهد السعودي سيبحث مع نظيره الكويتي "تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات ومنها المجالات النفطية والتجارية إلى جانب بحث سبل زيادة التنسيق بين دول التعاون الخليجي الست تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية وفي مقدمها الموقف تجاه الملف النووي الإيراني والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول التعاون وجهود انهاء حرب اليمن.

وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في السابع من أكتوبر 2020 مرسوما يقضي بتعيين الشيخ مشعل الأحمد الصباح (80 عاما) وليا للعهد.

والشيخ مشعل هو الابن السابع لأمير الكويت الأسبق أحمد الجابر الصباح وبدأ حياته العملية في وزارة الداخلية وحين أصبح برتبة عقيد تسلم رئاسة المباحث العامة وهو المنصب الذي ظل فيه منذ عام 1967 حتى 1980 وفي عهده تأسست إدارة أمن الدولة التي وضع أسسها وآلية عملها والقواعد المنظمة لها.

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الكويت السعودية محمد بن سلمان

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