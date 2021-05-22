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اختتام مناورات سعودية أمريكية شهدت سيناريوهات قتالية للتصدي للتهديدات

06:04 م السبت 22 مايو 2021
اختتام مناورات سعودية أمريكية شهدت سيناريوهات قتالية للتصدي للتهديدات

القوات الجوية السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت اختتام مناورات التمرين المشترك "سراب الصحراء 3" بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، والذي شهد عدداً من التدريبات على السيناريوهات القتالية المشتركة، للتصدي للتهديدات الناشئة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" :"هذه التدريبات تهدف لصقل الخبرات، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة، وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة".

وشهدت التدريبات مشاركة منظومات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة (إف-15 إس أي،إف 15 سي،تايفون، تورنيدو)، وكذلك منظومات (الإنذار المبكر، والاستطلاع الإلكتروني، والتزود بالوقود)، ومن الجانب الأمريكي منظومات (ف 15، ف 16، ف 18، الأيواكس).

كما يبرز هذا التمرين القدرات الجوية والتكامل العملياتي بين الجانبين، وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة الجوية، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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