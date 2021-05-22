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وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات الأوضاع في المشهد الفلسطيني

05:43 م السبت 22 مايو 2021
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات الأوضاع في المشهد الفلسطيني

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري، في اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت من وزيرة خارجية مملكة النرويج إين إريكسن سوريد، آخر تطورات الأوضاع في المشهد الفلسطيني، فضلًا عن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزيرة النرويجية أشادت بالدور المصري، والجهود المصرية المُكثَّفة التي أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما جرى تبادل الرؤى بشأن التطورات على الساحة الفلسطينية، والمساعي الجارية لتثبيت التهدئة بين الجانبين، مع الاتفاق على أهمية توفير المُناخ المُلائم؛ لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة وفق المقررات الدولية ذات الصلة، وبما يحول دون تكرار التصعيد والمواجهات بين الجانبين.

وتطرق الاتصال - كذلك - إلى عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وجهود تقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصةً مع الدور الهام الذي تضطلع به النرويج في إطار لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري وزير الخارجية النرويج إين إريكسن سوريد فلسطين

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