لبنان: حريصون على مكافحة التهريب ومنع ما يهدد علاقتنا بالدول الصديقة

بيروت- أ ش أ:

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرص لبنان على مكافحة التهريب على جميع أنواعه، وإحباط كل المحاولات التي تسيئ إلى سمعته وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة.

ونوه الرئيس اللبناني – في بيان له اليوم - بإحباط أكبر عملية تهريب مخدر الحشيش بوزن 4 أطنان كان سيتم تهريبها عبر ميناء صيدا البحري القديم، مهنئا بالإنجاز الذي حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية ومخابرات الجيش وجهاز الأمن العام.

وشدد الرئيس اللبناني على أن التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي لطالما دعا إلى قيامهما، يحققان مثل هذه النتائج التي تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب.