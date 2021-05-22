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بايدن يشيد مجددا بدور مصر في التوسط لوقف إطلاق النار

12:58 ص السبت 22 مايو 2021
بايدن يشيد مجددا بدور مصر في التوسط لوقف إطلاق النار

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وكالات:

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجددا بدور مصر في التوسط للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.

أكد بايدن، في مؤتمر صحفي، أنه أخبر نظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم في الضفة الغربية.

وأضاف أنه "أخبر الإسرائيليين بضرورة وقف الاشتباكات في القدس".

ويأتي المؤتمر في أعقاب إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف العدوان على غزة.

وأكد بايدن، أن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف السلام، دون أن تعترف صراحة بحق دولة الاحتلال السرائيلي في الوجود.

وأضاف بايدن، أن "إدارته بصدد طرح حزمة لإعادة إعمار غزة".

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنها وافقت على الهدنة ووقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

جو بايدن أمريكا إطلاق النار غزة فلسطين مصر الاحتلال الإسرائيلي

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