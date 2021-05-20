الكرملين :اجتماع بلينكن ولافروف "إشارة إيجابية"

موسكو - (د ب أ):

قال الكرملين اليوم الخميس، إنه يرى "إشارات إيجابية" نحو عقد قمة محتملة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، وذلك بعد اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف : "من الواضح أن العملية لن تكون سهلة. وفي الواقع، لقد تجمع العديد من المشاكل".

وسوف يطلع لافروف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الاجتماع الذى سيعقد في ريكيافيك ، ومن ثم سيكون الأمر متروكا لبوتين ليقرر ما إذا كان سيبت في لقائه بالرئيس الأمريكى جو بايدن في قمة مقترحة في يونيو المقبل .

وفى وقت مبكر من اليوم الخميس ، وصف لافروف اجتماعه الأول مع بلينكن بأنه " بناء "، حتى ولو كانت هناك خلافات كثيرة في الرأي.

ولم تلتزم روسيا بعد بعقد قمة منذ أسابيع قائلة مرارا إنها بحاجة إلى تحليل الوضع . وقال بيسكوف إن اجتماع لافروف مع بلينكن ساعد بالتأكيد في التوصل إلى قرار. ولكنه أضاف أن "التحليل مستمر".

ومن بين المواضيع الأخرى التي ظهرت في محادثات لافروف وبلينكن تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والبرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران، والوضع في أفغانستان.