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إردوغان: نتنياهو "لم ولن يكون صديقًا لنا"

01:44 م الخميس 20 مايو 2021
إردوغان: نتنياهو "لم ولن يكون صديقًا لنا"

رجب طيب أردوغان

وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لم ولن يكون صديقا لنا"، وذلك ردا على تصريحات ميرال أقشنر زعيمة حزب "إيي" التركي المعارض.

وتابع أردوغان: "الآن لدينا سياسيون تجردوا من أخلاقهم لدرجة أنهم يضعونني في نفس الكفة مع نتنياهو، دون خجل ولا ملل"، مضيفا أنه "عندما يسمع اسم فلسطين تتحرك مشاعره، أما هي (أقشنر) فإنها مسكينة لدرجة أنها لا تعرف مكان فلسطين على الخريطة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".

وأضاف الرئيس التركي: "أما أنا فقد شرحت باستخدام الخريطة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف احتلت دولة إسرائيل الإرهابية أراضي فلسطين منذ عام 1947 وحتى اليوم".

واستطرد إردوغان: "لم ألتقِ نتنياهو أبدا حتى اليوم. كما تعلمون كان لي واقعة مع الرئيس الإسرائيلي (شمعون بيريز) في مؤتمر دافوس، والعالم بأسره يعلم ردي عليه حينها".

رجب طيب إردوغان نتنياهو إسرائيل غزة فلسطين

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