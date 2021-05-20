نبيذ أرز ملوث يقتل 12 شخصًا في كمبوديا

بنوم بنه- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الكمبودية، الخميس، وفاة 12 شخصا عقب تناولهم نبيذ أرز ملوث.

وقالت السلطات الصحية في كمبوديا إن 12 شخصا لقوا حتفهم بعد تناولهم مشروب كحول مصنع محليا، كما تم نقل ما لايقل عن خمسة أشخاص للمستشفى.

وذكرت وسائل إعلامية أن تناول المشروب كان له صلة بحادث وفاة مطلع مايو الماضي في إقليم كاندال، المتاخم للعاصمة بنوم بنه.

ووفقا لتحقيقات الوزارة، بعد تفتيش أكثر من 24 متجرا بحثا عن مشروبات كحولية ملوثة، تبين أن النبيذ " العشبي" يحتوى على مستويات سامة من الميثانول.

وناشدت السلطات، التي قالت إن أول حالة ظهرت في 8 مايو الجاري، المواطنين بالمنطقة تجنب تناول نبيذ الأرز المصنع محليا، الذي عادة ما يحتوى على مواد كيماوية خطيرة.

وقد أغلقت السلطات الإقليمية مصنع نبيذ عشبي مسؤول عن شحنة المشروبات الملوثة، ومن المرجح أن تتخذ إجراء قانونيا ضد ملاك المصنع، وفقا لما ذكرته شبكة صوت الديمقراطية.