ألمانيا تبحث تخفيف قيود كورونا لمن تلقى التطعيم كاملا

برلين - (د ب أ):

دعا مسؤولون ألمان بارزون اليوم الأحد إلى الوضوح بشأن رفع الإجراءات عمن تم تطعيمه ضد مرض كوفيد-19، حيث واصل معدل الإصابات بالبلاد الانخفاض.

وقال نائب المستشارة أولاف شولتس لشبكة "إيه آر دي" الألمانية اليوم الأحد إن مجلس الوزراء قد يدرس تشريعا الأربعاء المقبل، وقد تتم الموافقة عليه بنهاية الأسبوع في البرلمان.

ويمكن تخفيف قيود الاختلاط وحظر التجوال وفقا لمشروع قانون وزيرة العدل كريستينا لامبرشت الذي تعتزم الحكومة مناقشته داخليا في وقت مبكر هذا الأسبوع.

وكان بعض الولايات قد خفف بالفعل القيود على أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، حيث لم تعد هناك حاجة لإثبات سلبية اختبارهم بكورونا قبل التسوق، على سبيل المثل، أو يمكنهم تجنب الخضوع لحجر صحي عند العودة من دول معينة.

وتأتي مناقشة مشروع القانون مع تراجع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وقال معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض اليوم الأحد إن هناك 16 ألفا و290 حالة إصابة جديدة، و110 وفيات خلال اليوم الماضي، مشيرا إلى تراجع معدل الإصابة.

وبلغ معدل الإصابة لمدة سبعة أيام، وهو عدد حالات العدوى الجديدة لكل 100 ألف شخص على مدار أسبوع، 5ر146 حالة، منخفضا مقارنة مع 6ر165 حالة قبل ذلك بأسبوع.