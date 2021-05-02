كوريا الجنوبية تسجل 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا

07:03 ص الأحد 02 مايو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 606 إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 123 ألفا و 240 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت حالتي وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1833.

كما تعافي من المرض 528 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 112 الفا و 865 حالة.

وبلغت حصيلة من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي 3 ملايين و 350 الف شخص، وهو ما يمثل 6.6 % من تعداد سكان البلاد.​

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