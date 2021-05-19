استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال

(وكالات):

استشهدت فتاة فلسطينية، اليوم الأربعاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص عليها شرق الخليل حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب فتاة بالقرب من مدخل مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهادها لاحقا، مضيفا أنها لا تزال ملقاة على الأرض، حيث لا تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليها.