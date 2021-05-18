السعودية تقرر اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة

السعودية - (أ ش أ)

صرّح مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية بأن المملكة قررت اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة السعودية ابتداءً من يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس المقبل لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة.

وأوضح المصدر -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن المملكة قررت عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واتفاق وزارتي (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة، مشيرا إلى استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة، موضحا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.