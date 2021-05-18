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الرئيس الفلسطيني يعرب عن شكره للموقف الوطني والقومي للسيسي

06:52 م الثلاثاء 18 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني يعرب عن شكره للموقف الوطني والقومي للسيسي

الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني

فلسطين - (أ ش أ)

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الثلاثاء، عن تقديره وشكره للموقف الوطني والقومي الذي أعلنه الرئيس السيسي في مبادرته الهامة للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني من أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وأكد عباس -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن هذا الموقف القومي والتاريخي يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبي في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن مصر كانت ولا زالت السند القوي والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والتاريخية، وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.

هذا المحتوى من

الرئيس السيسي محمود عباس إعمار غزة فلسطين

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546

متعافون اليوم

246909

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14388

إجمالي الوفيات

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