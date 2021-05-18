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لبنانيون يرشقون جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود تضامنًا مع الفلسطينيين

06:04 م الثلاثاء 18 مايو 2021
لبنانيون يرشقون جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود تضامنًا مع الفلسطينيين

الحدود اللبنانية الاسرائيلية

بيروت - ( د ب أ)

تجمع عدد من المتظاهرين في منطقة العديسة جنوبي لبنان بعد ظهر اليوم الثلاثاء وقاموا برمي الحجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين خلف الجدار الحدودي الفاصل.

بالمقابل قام الجنود الاحتلال برمي القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية باتجاه المتظاهرين.

وتجمع عدد من المتظاهرون بينهم نساء في منطقة العديسة مقابل مستعمرة مسكفعام حيث يوجد مكان مطل على الأراضي الفلسطينية المحتلة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وحمل المشاركون في المظاهرة الأعلام اللبنانية وأعلام حزب الله والأعلام الفلسطينية.

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متعافون اليوم

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

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