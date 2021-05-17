فرنسا تتعهد بشطب ديون السودان.. وألمانيا وإيطاليا تلغيان الديون الثنائية على الخرطوم

وكالات:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن بلاده تعهدت بشطب كل ديون السودان لديها، والتي تقدر بـ6 مليارات دولار، وجعلها منحة وليس دينا.

وقال ماكرون، في ختام مؤتمر باريس الدولي لمساعدة السودان، اليوم الاثنين إن "فرنسا تعهدت بشطب كل ديون السودان لديها وجعلها منحة وليس دينا".

وأضاف ماكرون أنه "تم مخاطبة البنك الدولي، للعمل على إعادة هيكلة الديون السودانية".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن ألمانيا وإيطاليا تعهدتا بإلغاء الديون الثنائية على السودان، والتي تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار، لافتة إلى أن المملكة المتحدة ستخصص كل حصتها في موارد صندوق النقد لتصفية ديون السودان.

وقالت الخارجية السودانية، في بيانات منفصلة، في أعقاب اختتام فعاليات مؤتمر باريس لدعم السودان، اليوم الاثنين إن "ألمانيا وإيطاليا تعفي ديونها الثنائية للسودان بما يقارب مليارا ونصف مليار، إضافة لعشرات الملايين للبنك الدولي".

وأضافت في بيان آخر، أن "المملكة العربية السعودية تساهم ب20 مليون للبنك الدولي"، لافتة إلى أن "‎بنك التنمية الإفريقي يعفي أكثر من 400 مليون دولار من الديون.. ويمنح 160 مليون دولار دعم مباشر للزراعة والبنى التحتية".

وأوضحت أن "المملكة المتحدة تخصص كل حصتها في موارد صندوق النقد لتصفية ديون السودان"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وإيطاليا مستعدة لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون".