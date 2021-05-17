الصحة العالمية: وضع كورونا في إقليم تيجراي الإثيوبي مروع

جنيف - (أ ش أ):

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم أن "الوضع الصحي المتعلق بتفشي كورونا، في إقليم تيجراي بإثيوبيا مروع، وذلك مع وجود ما يصل إلى 4.5 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية، كما أن كثيرا منهم بحاجة إلى المساعدة الغذائية بعد أن بدأ الجوع يفتك بهم"، لافتا إلى أن المرافق الصحية بالإقليم دمرت ونهبت ولم تعد تعمل، وأصبح فيروس كورونا أقل اهتمامات الموجودين بالإقليم الآن.

ومن جهته، حذر الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة من أنه إذا لم تنجح المنظمة في إيصال مستلزمات مواجهة الكوليرا إلى الإقليم، فستكون هناك كارثة صحية وإنسانية، مشيرا إلى وجود صعوبات جمة تواجه الوصول إلى المحتاجين بالإقليم الإثيوبى وتقديم المساعدة الصحية لهم.

وبدورها، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف "إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم وصل إلى حوالى 3 آلاف حالة أسبوعيا، كما زادت الوفيات"، مشيرة إلى أن عدم القدرة على الوصول للسكان في الإقليم يحد من القدرة على تقديم الدعم، إضافة إلى مواجهة الأمراض الأخرى غير كورونا التي تسرى في تيجراى.