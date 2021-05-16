لجنة الصليب الأحمر: النزاع الحالي بين غزة وإسرائيل "الأشد من سنوات"

03:37 م الأحد 16 مايو 2021
لجنة الصليب الأحمر: النزاع الحالي بين غزة وإسرائيل "الأشد من سنوات"

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

جنيف- (د ب أ):

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، ضرورة وقف الأعمال العدائية بين غزة وإسرائيل، وشددت على الحاجة للبدء الفوري للأنشطة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن سكان غزة وإسرائيل يشهدون "جولة الأعمال العدائية الأشد حدة منذ سنوات".

وقبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الأحد، حثت اللجنة القادة المعنيين "على ممارسة أقصى قدر من النفوذ لوقف الأعمال العدائية بين غزة وإسرائيل".

ونقل البيان عن روبرت مارديني، مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قوله "إن شدة الصراع أمر لم نشهده من قبل، مع استمرار الضربات الجوية على غزة المكتظة بالسكان ووصول الصواريخ إلى المدن الكبرى في إسرائيل. ونتيجة لذلك، يموت أطفال من الجانبين".

وأضاف: "وبالنسبة لسكان غزة، أصبح الوصول إلى المستشفيات وغيرها من البنى التحتية الحيوية الأخرى أمرا معقدا للغاية بسبب الضربات الجوية المتواصلة والأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق والمباني".

وشدد: "ليس هناك وقت لنضيعه. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين، ووقف التصعيد، والسماح لنا بمساعدة الناس".

اللجنة الدولية للصليب الأحمر جنيف إسرائيل غزة

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