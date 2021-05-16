صور وفيديو- مقتل عائلات بأكملها إثر القصف العنيف على قطاع غزة

12:52 م الأحد 16 مايو 2021
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وكالات:

عاشت العديد من العائلات في قطاع غزة ليلة رعب تحت الأنقاض والظلام والحمم الصاروخية، بعد تعرض منازلها لقصف عنيف قالت إسرائيل إنها استخدمت فيه 200 طائرة حربية.

وأفاد ت روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد بوصول جثث عائلات بأكملها إلى مستشفى الشفاء بالقطاع، مما سيرفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي خلال الساعات القادمة إلى أكثر من 26 شخصا، الحصيلة التي كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنها في وقت سابق.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي كان قد استهدف ليلة الأحد، 5 منازل في شارع الوحدة، دون سابق إنذار، فيما أكد الدفاع المدني على وجود العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض، حيث بلغ عددهم لحد الساعة 50 جريحا.

وحسب آخر احصائية وزارة الصحة الفلسطينية، فقط وصل مجموع عدد القتلى في القطاع لـ181، من بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة، ولا يزال العدد مرشحا للزيادة.

غزة إسرائيل القدس فلسطين

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