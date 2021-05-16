إخماد حريق في أحد أكبر مستشفيات العاصمة الفلبينية

12:48 م الأحد 16 مايو 2021
إخماد حريق في أحد أكبر مستشفيات العاصمة الفلبينية

الفلبين

مانيلا- (أ ش أ):

تمكّن رجال الإطفاء في الفلبين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، من إخماد حريق كبير اندلع في واحدة من أكبر مستشفيات البلاد، والذي دفع السلطات إلى إجلاء عشرات المرضى من المنشأة التي تعالج أيضا مصابي فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الحماية من الحرائق أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المبنى المركزي بمستشفى الفلبين العامة في العاصمة مانيلا بعد منتصف الليل، موضحا أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق عند الساعة 5:41 صباحا، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية.

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