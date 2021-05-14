مقتل إمام و11مصليًا إثر انفجار مسجد في كابول

كابول - (د ب أ):

لقي 12 مصليا على الأقل، بينهم الإمام، حتفهم بعد وقوع انفجار اليوم الجمعة في مسجد في كابول خلال عيد الفطر، بحسب ما قالته شرطة الإقليم.

ووقع الانفجار بينما كانت البلاد تشهد وقفا لإطلاق النار يستمر ثلاثة أيام أعلنه مسلحو طالبان احتفالا بالعيد. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وبحسب شرطة كابول، أصيب 15 شخصا على الأقل في الانفجار الذي وقع في مقاطعة شكر داره.