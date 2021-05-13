تركي آل الشيخ يزور أبناء الشهداء والجمعيات الخيرية بالرياض

القاهرة - مصراوي:

زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة بالسعودية في أول أيام عيد الفطر.

وقال "الشيخ"، عبر صفحته الرسمية بموقع "توتير": "سعدت، وتشرفت بمعايدة أبنائي وبناتي أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية إنسان، وقضيت معهم وقتا ممتعا، وأشكر القائمين على هذه الجمعيات، وقبلة على جبين كل واحد فيهم... السعوديون في قلبي".