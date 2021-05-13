تركي آل الشيخ يزور أبناء الشهداء والجمعيات الخيرية بالرياض
القاهرة - مصراوي:
زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة بالسعودية في أول أيام عيد الفطر.
وقال "الشيخ"، عبر صفحته الرسمية بموقع "توتير": "سعدت، وتشرفت بمعايدة أبنائي وبناتي أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية إنسان، وقضيت معهم وقتا ممتعا، وأشكر القائمين على هذه الجمعيات، وقبلة على جبين كل واحد فيهم... السعوديون في قلبي".
سعدت وتشرفت بمعايدة ابنائي وبناتي ابناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية انسان وقضيت معهم وقت ممتع واشكر كل القائمين على هذه الجمعيات وقبله على جبين كل واحد فيهم ... السعوديين في ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/F92AjD9KtW
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 13, 2021
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
240927
عدد المصابين
-
178805
عدد المتعافين
-
14091
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161067695
عدد المصابين
-
138859687
عدد المتعافين
-
3344499
عدد الوفيات
إعلان