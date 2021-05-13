تركي آل الشيخ يزور أبناء الشهداء والجمعيات الخيرية بالرياض

10:50 م الخميس 13 مايو 2021
تركي آل الشيخ يزور أبناء الشهداء والجمعيات الخيرية بالرياض

تركي آل الشيخ يزور أبناء الشهداء والجمعيات الخيرية

القاهرة - مصراوي:

زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة بالسعودية في أول أيام عيد الفطر.

وقال "الشيخ"، عبر صفحته الرسمية بموقع "توتير": "سعدت، وتشرفت بمعايدة أبنائي وبناتي أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية إنسان، وقضيت معهم وقتا ممتعا، وأشكر القائمين على هذه الجمعيات، وقبلة على جبين كل واحد فيهم... السعوديون في قلبي".

تركي آل الشيخ أبناء الشهداء الجمعيات الخيرية الرياض عيد الفطر
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