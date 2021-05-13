إسرائيل تقول إنها قصفت مجمعا استخباراتيا لحماس في غزة

تل أبيب - (د ب أ):

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن طائراته المقاتلة قصفت مجمع استخبارات تابع لحركة حماس في قطاع غزة .

وأضاف الجيش أن الموقع كان يستخدم كمركز مراقبة عسكري رئيسي لحماس.

وقال الجيش الإسرائيلي أن العشرات من أعضاء حماس كانوا داخل المجمع وقت الهجوم، دون التطرق إلى سقوط قتلى.

ويواصل المسلحون الفلسطينيون إطلاق الصواريخ من غزة، كما تواصل إسرائيل شن غارات جوية على القطاع.

وتتمثل أهداف إسرائيل الرئيسية في منشآت تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب متحدث باسم الجيش ، قُتل سبعة أشخاص في القصف على إسرائيل حتى الآن.

وفي غزة، لقي 83 شخصا حتفهم، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة في القطاع.