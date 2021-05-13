كتائب القسام تتوعد إسرائيل: "قصف تل أبيب وما بعدها أسهل من شرب الماء"

01:29 م الخميس 13 مايو 2021
كتائب القسام تتوعد إسرائيل: "قصف تل أبيب وما بعدها أسهل من شرب الماء"

كتائب عز الدين القسام

غزة- (د ب أ):

أكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه "لا خطوط حمراء إذا تعلق الأمر بالرد على العدو"، مطمئنا الشعب الفلسطيني أن لديهم المزيد وفي جعبتهم الكثير .

وتوعد أبوعبيدة، في كلمة متلفزة بثتها قناة "الأقصى" الفلسطينية، الخميس، إسرائيل: "ليس لكم منا إلا السيف والنار والمستقبل هو الفصل والبرهان".

وأضاف: "احشدوا ما شئتم برا وبحرا وجوا فقد أعددنا لكم أصنافاً من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم" ، مشيرا إلى أن "قرار قصف تل أبيب وديمونه واسدود وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء إذا استبيح أقصانا".

وتابع: "لم نتوقف ساعة عن الإعداد لدك حصون العدو"، موجها حديثه لأهالي الضفة وفلسطيني 48: "سلاحنا سلاحكم ودمنا دمكم ومصيرنا مصيركم".

وأردف أبوعبيدة: "ما يميز هذه المعركة (معركة سيف القدس) هو تكاتف شعبنا في كل الساحات وإجماعه على خيار المقاومة" ، مشيرا إلى سلاحهم ومراكمتهم للقوة هو من أجل أرضهم والدفاع عن الشعب الفلسطيني والانتصار للمقدسات.

وأكمل:"ليس غريبا ارتقاء ثلة من أبطال القسام وعلى رأسهم القائد باسم عيسى في هذه المعركة" ، مشيرا إلى أن كل ثمن يدفعونه وسيدفعونه هو فداء للأقصى والقدس.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

كتائب القسام حركة حماس قصف تل أبيب إسرائيل القدس قطاع غزة

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