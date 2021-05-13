جيش الاحتلال: مستعدون لعملية برية في غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لاحتمال القيام بعملية برية، بعد توسيع نطاق عملياته في قطاع غزة.
ويتعرض القطاع منذ أيام لغارات إسرائيلية وقصف بالمدفعية، بينما أعلن جيش الاحتلال عن 650 هدفًا وجه ضرباته إليها.
في الأثناء، لا تزال صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة من الأراضي المحتلة مع تواصل القصف الصاروخي الذي تنفذه المقاومة الفلسطينية في غزة، والذي سجل مئات الصواريخ منذ اندلاع المواجهة بين الجانبين.
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