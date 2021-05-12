روسيا: لافروف وبلينكن اتفقا على عقد لقاء في ٢٠ مايو الجاري

07:33 م الأربعاء 12 مايو 2021
روسيا: لافروف وبلينكن اتفقا على عقد لقاء في ٢٠ مايو الجاري

سيرجي لافروف

روسيا - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قضايا دولية عدة واتفقا على عقد لقاء بينهما بالعاصمة الأسلندية ريكيافيك في 20 مايو.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الوزيرن تبادلا وجهات النظر حول سبل معالجة الملف النووي في شبه الجزيرة الكورية واستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني والنظر في المهام المطروحة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.
وأضاف البيان أن الطرفين تناولا أيضًا التعامل بين البلدين ضمن مجلس القطب الشمالي، بما في ذلك في ضوء انتقال رئاسة هذا الكيان إلى روسيا الاتحادية، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس ستستضيفه مدينة ريكيافيك في 20 مايو.
كما اتفق الوزيران على "إجراء لقاء منفرد على هامش هذا الاجتماع لمناقشة الجوانب المحورية للعلاقات الثنائية والأجندة الدولية".
وتم خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة جدول الاتصالات القادمة بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك مقترح واشنطن تنظيم قمة روسية أمريكية.

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