السعودية: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق

12:41 ص الأربعاء 12 مايو 2021
السعودية: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

السعودية - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مساء الثلاثاء، أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غير شرعية في هذه الأيام المباركة من اقتحام لساحة المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المصلين واعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، تمثل جميعها انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والدساتير الدولية.

وأعرب وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد عبر الاتصال المرئي، عن رفض بلاده القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها، مؤكداً تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص استئناف عملية السلام.

وأكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي السعودية الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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