إصابة 15 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

12:38 ص الأربعاء 12 مايو 2021
إصابة 15 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب 15 مواطنا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن من بين المصابين 6 أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب مواطن نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح حيث نقلوا جميعا إلى مستشفيات المدينة، وبينت أن من بين المصابين أيضا ضابط إسعاف أصيب بالرصاص المطاطي في قدمه خلال المواجهات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، قرية زبوبا بجنين، وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، واندلعت على إثرها مواجهات.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى لاندلاع مواجهات وإصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي القدس فلسطين قطاع غزة

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