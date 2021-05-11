الأردن: ممارسات إسرائيل ستدفع المنطقة لمزيد من الصراع

الأردن - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن اسرائيل تلعب بالنار وممارساتها تدفع المنطقة للمزيد من الصراع، مشيرا إلى أن عدوانية إسرائيل وخرقها للقانون الدولي لن تحقق إلا تأجيج الصراع وتوسعته، ودفعه نحو الانفجار.

وقال الصفدي، في كلمة الأردن خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس: "لن تنعم إسرائيل بالأمن إن لم ينعم الفلسطينيون به، ولن تنعم إسرائيل والمنطقة بالسلام إن لم ينعم به الفلسطينيون، و لا قفز فوق فلسطين، ولا قفز فوق القضية الفلسطينية".

ودعا الصفدي، إسرائيل، إلى وقف ممارساتها اللاشرعية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانها اللاإنساني على قطاع غزة، مشددا على أنه سيكون لاستمرار إسرائيل في عدوانيتها وعنجهيتها انعكاسات خطيرة على كل شيء، بما في ذلك العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

وأوضح الصفدي أن الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لإسناد الأشقاء، وحماية المقدسات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحق المنطقة في السلام العادل والشامل، الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل خيارًا استراتيجيًا سبيله الوحيد حل الدولتين وفق قرارت الشرعية الدولية ،ومبادرة السلام العربية.