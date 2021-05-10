الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي اطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة
وكالات
كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه إسرائيل، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الفصائل الفلسطينية لقوات الاحتلال لوقف العدوان والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس المتحلة.
وقال أدرعي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إنه حتى مساء الاثنين أطلق نحو 150 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها.
#عاجل حتى هذه الساعة اطلق نحو 150 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها
Posted by افيخاي أدرعي- Avichay Adraee on Monday, May 10, 2021
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
237410
عدد المصابين
-
176763
عدد المتعافين
-
13904
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
158943985
عدد المصابين
-
136434512
عدد المتعافين
-
3305950
عدد الوفيات
إعلان