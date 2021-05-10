الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي اطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة

وكالات

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه إسرائيل، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الفصائل الفلسطينية لقوات الاحتلال لوقف العدوان والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس المتحلة.

وقال أدرعي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إنه حتى مساء الاثنين أطلق نحو 150 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها.