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وكالة الأنباء الإثيوبية تطلق حملة "لن تمنعنا أي قوة من ملء السد"

08:10 م الجمعة 09 أبريل 2021
وكالة الأنباء الإثيوبية تطلق حملة "لن تمنعنا أي قوة من ملء السد"

سد النهضة

وكالات:

أطلقت وكالة الأنباء الإثيوبية التابعة للدولة، حملة "لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سد النهضة وملئه"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت أعلنت مصر الثلاثاء الماضي، عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

من جهته أكد السودان أن الجانب الإثيوبي يتعنت في مفاوضاته حول سد النهضة، ويرفض مقترحات الوساطة الدولية.

سد النهضة إثيوبيا الكونغو كينشاسا

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