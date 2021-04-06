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جونز هوبكنز: 131 مليونا و715 ألفا و671 إجمالي مصابي كورونا حول العالم

08:24 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
جونز هوبكنز: 131 مليونا و715 ألفا و671 إجمالي مصابي كورونا حول العالم

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 131 مليونا و715 ألفا و671 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و860 ألفا و92 حالة.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 74 مليونا و769 ألفا و497 شخصا.

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