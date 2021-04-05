نتنياهو يهدد إيران: ستتعرض لخطر جسيم إذا ألحقت أذى بإسرائيل

تل ابيب - (د ب ا)

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إيران بأنها ستواجه "خطرًا جسيمًا" إذا ألحقت أذى بإسرائيل .

جاء تصريح نتنياهو عشية محادثات بين إيران ومجموعة 4+1 (التي تضم بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمانيا ) في جنيف غدًا الثلاثاء لبحث سبل إعادة تفعيل الاتفاق النووي الإيراني، المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

و نتنياهو أحد المعارضين الرئيسيين للاتفاق النووي ، الذي يهدف للحد من قدرة الجمهورية الإسلامية على إنتاج أسلحة نووية ، لكن إسرائيل جادلت بقولها أن الاتفاق مكن بالفعل إيران من أن تصبح قوة نووية في المستقبل.

كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد اتفقت في الرأي مع نتنياهو وانسحبت من الاتفاق في عام 2018. وأكد الموقعون الآخرون على الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا) أن الاتفاق يظل أفضل وسيلة لمنع إيران نووية ، حتى مع توقف طهران بشكل متزايد عن الامتثال لشروطها.

واشترطت إدارة الرئيس جو بايدن للأنضمام مرة أخرى إلى الاتفاق أن تعود إيران إلى تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

غير أن إيران ترفض العودة للالتزام بالاتفاق النووي إلا بعد قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات التي كان ترامب أعاد فرضها عقب انسحابه من الاتفاق.