جونسون يعرب عن تفاؤله بشأن السفر الدولي للبريطانيين اعتبارًا من 17 مايو

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، إنه "يأمل" في أن يتمكن نظام السفر الدولي للبريطانيين من المضي قدمًا اعتبارًا من 17مايو، بعد الكشف عن نظام ضوئي مروري جديد.

ونشرت حكومة جونسون اليوم الاثنين، وثيقة تحدد نظاما ضوئياً جديدا بألوان الأحمر والعنبري أوالكهرماني والأخضر للمقيمين في إنجلترا الذين يرغبون في قضاء عطلة في الخارج وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وسيُعطى كل بلد تصنيفاً يحدد ما إذا كان المسافرون سيحتاجون إلى الحجر الصحي عند عودتهم أم لا.

وسيتعين على السكان المتوجهين إلى البلدان ذات اللون "الأخضر" إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس الفتاك قبل وبعد المغادرة، ولكنهم لن يضطروا إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى إنجلترا. وبالنسبة للبلدان ذات اللون "العنبري أو الكهرماني" أو "الحمراء"، سيتعين على المواطنين إجراء الاختبارات وكذلك دخول الحجر الصحي عند عودتهم.

وسيستند النظام إلى عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في كل بلد، ومعدل الإصابة به، وسلالات الفيروس القاتلة الناشئة، والوصول إلى "بيانات علمية موثوقة وتسلسل الجينوم".

بيد أنه "من السابق لأوانه" تحديد الدول التي ستكون على القائمة، وفقًا للوثيقة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت اليوم الاثنين، حذر جونسون أيضا من أن التاريخ الذي يمكن فيه للناس السفر دوليا لقضاء العطلات مرة أخرى قد يتغير بسبب الطبيعة المتغيرة للجائحة.

وقال جونسون "نحن لا نريد أن نرى الفيروس يعاد نقله إلى هذا البلد من الخارج".

وأضاف أن المزيد من التفاصيل حول النظام الجديد ستنشره فرقة العمل العالمية للسفر، التي تقدم المشورة لجونسون حول كيفية معالجة مسألة السفر خلال الجائحة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وليس من الواضح كيف ستؤخذ اللقاحات في الاعتبار بالنسبة للنظام. ومع ذلك، اقترح جونسون أن تلعب جوازات السفر الخاصة باللقاحات دورًا في المستقبل للسفر إلى الخارج.

ورحب المدير الإداري لشركة "توي" للسياحة في بريطانيا وأيرلندا، أندرو فلينثام، بالنظام الضوئي المروري حيث أنه يضع ضوابط واضحة لصناعة السفر.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين: "نحاول جميعا إعادة فتح المملكة المتحدة، فالاقتصاد والسفر جزءان جوهريان من هذا".

وأضاف: "كل فرقنا تستعد لاستئناف العمل، ونعتقد ونأمل أن موعد 17 مايو سوف يكون ممكنا.. وفي ظل برنامج التطعيم الرائع والاشتراطات الخاصة بالفحوصات، نعتقد أننا سوف نتمكن من المواصلة".

وفي حين أن النظام الضوئي المروري سوف يسري في إنجلترا فقط، يتردد أن الحكومة البريطانية تجري محادثات مع الحكومات في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بهذا الشأن.