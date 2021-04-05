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أردوغان يبحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية

04:53 م الإثنين 05 أبريل 2021
أردوغان يبحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية

رجب طيب إردوغان

أنقرة- (د ب أ):

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، اليوم الإثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان، أن الرئيس أردوغان والملك عبد الله بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

يأتي الاتصال بعد إعلان المملكة الأردنية أول أمس السبت عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".

رجب طيب أردوغان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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