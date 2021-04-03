لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن قبول طلبات جميع القوائم المترشحة

رام الله - (د ب أ)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم السبت، قبولها طلبات جميع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية (البرلمانية) وعددها 36 قائمة.

وأفادت لجنة الانتخابات في بيان بقبول طلبات ترشح ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية، لتكون استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أبريل القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الإلكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأكدت اللجنة أنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الإضافة.

لكنها أشارت إلى أنه يمكن وحتى تاريخ 29 أبريل الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.

وأقل من نصف القوائم المترشحة تمثل القوى والفصائل السياسية، بينما الغالبية تمثل تجمعات نقابية، واجتماعية ومهنية مستقلة، علما أن عدد الناخبين لا يتجاوز مليونين ونصف المليون ناخب مسجل.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية يوم 22 مايو المقبل لتكون الأولى منذ عام 2006، علما أن الانتخابات تعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل أي القوائم.