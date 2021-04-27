المتحدث باسم البنتاجون يعتذر عن بيان حول مهمة أفغانستان

واشنطن - (د ب أ)

سحب السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، بيانًا أدلى به في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الثلاثاء قال فيه، إن الولايات المتحدة لن تدعم بعد الآن مهمة التدريب غير القتالية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان بعد نهاية هذا الشهر.

وكتب كيربي في تغريدة على موقع تويتر "مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو لن تنتهي في أول مايو. لم يكن هناك قرار تغيير أو تقليص الدعم الجوي لقوات الأمن الأفغانية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن كيربي قوله في التغريدة: "كما قال الجنرال ماكنزي، فإن جهدنا الرئيسي هو الانتقال إلى الانسحاب. لقد كانت كلها أخطائي، وأنا آسف".