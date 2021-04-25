السعودية: إغلاق 823 مسجدًا خلال 78 يومًا بسبب كورونا
الرياض - (د ب ا)
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية اليوم الأحد، 22 مسجدًا مؤقتًا في 9 مناطق بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصليين.
وقالت الوزارة في بيان إن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 78 يومًا بلغت ً 823 مسجدًا، فُتِحَ 782 منها بعد الإنتهاء من التعقيم و اكتمال الجاهزية.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد أن اجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 6900 ،فيما وصل عدد الإصابات إلى 412 ألفا و216 حالة.
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