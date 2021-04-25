الاستخبارات البريطانية: نتحقق من التزامات الدول المعنية بتغير المناخ

09:55 م الأحد 25 أبريل 2021
الاستخبارات البريطانية: نتحقق من التزامات الدول المعنية بتغير المناخ

جهاز الاستخبارت السرية البريطاني

لندن - (د ب أ)

كشف رئيس جهاز الاستخبارت السرية البريطاني أن الجهاز يساعد في التحقق من أن الدول الصناعية "تلعب بشكل عادل" عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ.

وقال ريتشارد مور، الذي تولى مسؤولية الجهاز الذي يطلق عليه اسم "ام اي 6" في أكتوبر، إن الوكالة كان عليها أن تلعب دورًا فيما يتعلق بـ "حالة الطوارئ المناخية"، ووصفها بأنها "أهم بند على جدول أعمال السياسة الخارجية الدولية" لبريطانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وفي مقابلة مع إذاعة "تايمز راديو" اليوم الأحد، ناقش مور، المعروف في الدوائر الحكومية باسم "سي"، الطبيعة "المعقدة" للعلاقات مع الصين، الدولة التي وصفها بأن لديها "مجموعة قيم مختلفة للغاية" وهي "أكبر مصدر للانبعاثات" في العالم.

وسلط الضوء على الحاجة إلى الموازنة بين الاستجابة للتحديات في هونج كونج والدفاع عن الحرية الأكاديمية والملكية الفكرية لبريطانيا، مع السعي في الوقت نفسه إلى إقامة "علاقة إيجابية" مع الصينيين.

جهاز الاستخبارت السرية البريطاني بريطانيا المناخ لندن

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