إيران: على أمريكا رفع العقوبات عن 1500 شخص لإحياء الاتفاق النووي

05:02 م الأحد 25 أبريل 2021
إيران: على أمريكا رفع العقوبات عن 1500 شخص لإحياء الاتفاق النووي

سيد عباس عراقجي

طهران - (د ب أ)

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا النووية عباس عراقجي اليوم الأحد إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تلغي العقوبات التي تستهدف نحو 1500 شخص، في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، جاءت في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية الحكومية.

وقال عراقجي إن تسلسل عودة الولايات المتحدة للاتفاق وعودة إيران للالتزام الكامل ببنوده، لا تشمل صيغة "خطوة بخطوة" وأنها ستكون متفقة ومطالب الجمهورية الإسلامية.

وتطالب إيران برفع كل العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 قبل العودة لالتزامتها في الاتفاق، فيما تطالب واشنطن بان تعود طهران لتنفيذ التزاماتها أولاً.

عباس عراقجي الاتفاق النووي الإيراني إيران أمريكا طهران

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