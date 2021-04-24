٩ قتلى و٣٢ إصابة في حريق مستشفى في بغداد

بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفع الى 9 قتلى و32 إصابة بعضها خطرة".

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق بتسجيل حالة وفاة و11 حالة اختناق بحريق مستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.

وذكرت هيئة الدفاع المدني في بيان "أنها نجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق في مستشفى ابن الخطيب بعد أن استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين بمشاركة فريق البحث والانقاذ الدولي التابع لها".