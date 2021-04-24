الاتحاد الأوروبي يدين تصنيف روسيا لموقع ميدوزا" على أنه وكيل" أجنبي

موسكو - (د ب أ)

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، تصنيف الكرملين لموقع بوابة "ميدوزا" الإخباري على الإنترنت على أنه "وكيل أجنبي" في روسيا.

وقالت هيئة العمل الخارجي الأوروبية: "إنه من المقلق للغاية أن تزيد السلطات الروسية من تقييد عمل المنصات الإعلامية المستقلة والصحفيين الأفراد وغيرهم من الإعلاميين"، مضيفة أن روسيا تنتهك بالتالي الالتزامات الدولية.

وأعلنت وزارة العدل الروسية يوم الجمعة أنها أضافت "ميدوزا" وهو موقع إخبارى ينتقد الحكومة، إلى سجلها الخاص "بالوكلاء الأجانب"، قائلة إن الشركة مسجلة في لاتفيا.

ووفقًا للقانون الروسي، يتعين على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أن تسجل نفسها "كوكلاء أجانب" إذا مولت نفسها بأموال من الخارج. وتم توسيع نطاق القانون المثير للجدل قبل بضعة أشهر، وهو الآن ينطبق أيضًا على الصحفيين الأفراد.

وتقول موسكو إن القانون يهدف إلى حماية روسيا من التدخل السياسي.