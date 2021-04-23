وقفات تضامنية في غزة تنديدا بممارسات إسرائيل في شرق القدس

غزة - (د ب أ):

شارك مئات الفلسطينيين في وقفات تضامنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الجمعة للتنديد بممارسات إسرائيل في شرق القدس.

وجرت الوقفات عقب أداء صلاة الجمعة وتخللها رفع الأعلام الفلسطينية ومجسمات للمسجد الأقصى في شرق القدس ولافتات مكتوبة تدعو إلى انتفاضة من أجل المقدسات.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار خلال وقفة في مدينة غزة، إن إسرائيل تتعمد تصعيد الاعتداءات في القدس منذ بداية شهر رمضان.

وشدد الزهار على أن "تدنيس المسجد الأقصى هو تدنيس لمساجد العرب والمسلمين"، مضيفا أن الشعب الفلسطيني "أعد نفسه وأبناءه انتظاراً ليوم تحرير فلسطين، وسيبقي سلاحه موجها نحو الاحتلال حتى تحريرها".

وذكرت مصادر فلسطينية أن أكثر من 100 فلسطيني أصيبوا بجروح خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية مع مستوطنين والشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة شرق القدس.

في المقابل أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال نحو 50 شخصا على خلفية المواجهات في شرق القدس، مشيرة إلى إصابة 20 من عناصرها جراء إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاههم.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن ما جرى في القدس "تأكيد على عروبة وإسلامية وفلسطينية المدينة، وأنها لا يمكن أن تخضع للاحتلال أو تقبل به وبسياساته الفاشية".

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي أن القدس "ستبقى عنواناً للمواجهة والصراع المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي"، محذرة من أن المساس بالمسجد الأقصى "سيكون صاعق تفجير في وجه الاحتلال".

بدورها ،طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بموقف عربي وإسلامي عاجل للدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، معتبرة أن المدينة تتعرض إلى "هجمة إسرائيلية شرسة".

واعتبرت فتح في بيان صحفي أنه "آن الأوان لنستمع لموقف من الاخوة في العالمين العربي والإسلامي تجاه المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس"، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية "تتحمل وحدها مسؤولية كل ما يجري" في المدينة.