مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تسهيل نفاذ الصادرات وتطوير مسارات الهجرة النظامية

كتب : أسماء البتاكوشي

02:53 م 09/01/2026

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

أسماء البتاكوشي

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط دوبرافكا سويتشا، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، ثمن عبد العاطي خلال الاتصال ما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور لافت، مؤكداً أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في 22 أكتوبر الماضي مثلت دفعة قوية لمسار التعاون المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

كما شدد الوزير على أهمية البناء على مخرجات القمة، معرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات.

ورحب وزير الخارجية بإطلاق "ميثاق المتوسط" في نهاية شهر نوفمبر الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط ومواجهة التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مؤكداً في هذا الإطار أهمية تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتطوير مسارات الهجرة النظامية، وربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وشهد الاتصال تبادل الرؤى حول خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر للميثاق، إلى جانب عدد من المشروعات والمبادرات المقترحة في هذا الإطار.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي مفوضة الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويتشا الاتحاد الأوروبي

