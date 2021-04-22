شكري يصل إلى تونس حاملًا رسالة من الرئيس السيسي

04:05 م الخميس 22 أبريل 2021
شكري يصل إلى تونس حاملًا رسالة من الرئيس السيسي

سامح شكري

القاهرة- أ ش أ:

وصل سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، إلى تونس حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في ختام جولته الأفريقية الحالية.

وكان في استقبال شكري لدى وصوله إلى تونس العاصمة، وزير خارجية تونس عثمان الجرندي.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر.

هذا المحتوى من

سامح شكري وزير الخارجية تونس عثمان الجرندي

الخبر التالى:

طالبان: الرئيس الأفغاني يدعوها للمشاركة في بناء البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة جنوبا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا