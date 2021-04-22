شكري يصل إلى تونس حاملًا رسالة من الرئيس السيسي

القاهرة- أ ش أ:

وصل سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، إلى تونس حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في ختام جولته الأفريقية الحالية.

وكان في استقبال شكري لدى وصوله إلى تونس العاصمة، وزير خارجية تونس عثمان الجرندي.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر.