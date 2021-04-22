"أطباء بلا حدود" تدعم البيان الأمريكي بشأن التنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية لمواجهة كورونا

سويسرا - (أ ش أ)

أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية غير الحكومية، عن دعمها للبيان الأخير الصادر من كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية والذي شددت فيه على أن التفاوت الكبير في الوصول إلى اللقاحات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير مقبول تمامًا.

وأشارت المنظمة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن بيان المسؤولة الأمريكية أقر بأن قواعد منظمة التجارة العالمية قد تحتاج إلى التكيف من أجل اختزال وقت أزمة كورونا الحالية، رغم أن البيان لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت موقفها بشأن الاقتراح الهندي-الجنوب أفريقي المدعوم من أكثر من مائة دول بمنظمة التجارة العالمية، بشأن تنازل الدول عن بعض حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة حتى يمكن تصنيع لقاحات وعلاجات كورونا في عدد من البلدان، لتكون متاحة للجميع.

وانتقدت المنظمة، بيان المفوضية الأوروبية الذي تحدث لصالح الوضع الراهن بشأن قواعد التجارة، في تناقض صارخ مع البيان الأمريكي.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا الاقتراح التاريخي الذي طرحته الهند وجنوب إفريقيا، ستجرى مناقشته مجددًا غدًا الخميس بمنظمة التجارة العالمية في جنيف، برعاية 59 دولة وحصل على دعم مائة دولة بشكل عام، مطالبة الدول المعارضة لهذا الاقتراح بالتراجع من أجل طرح خيارات جديدة لمعالجة الحواجز التي قد تعيق إنتاج وتوريد المنتجات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن أطباء بلا حدود انضمت مؤخرا إلى أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني في رسالة مفتوحة إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وأعضائها لتسليط الضوء على قيود الترخيص الطوعي وقواعد التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.