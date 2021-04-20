الصحة العالمية: بيانات لقاح الملاريا في إفريقيا واعدة

جنيف - (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن مشروعا تجريبيا رائدا للقاح الملاريا يسير على نحو جيد في إفريقيا.

وتم تطعيم أكثر من 650 ألف طفل في غانا وكينيا وملاوي بلقاح "آر تي إس، إس" منذ عام 2019.

وخفض اللقاح أعداد الإصابات بنسبة 39 %، وفقا للنتائج الأولية التي خلصت إليها دراسة سابقة. ويجب أن يتلقى الأطفال أربع جرعات منه.

والملاريا، مرض معد يهدد الحياة وينتقل عن طريق بعوضة الأنوفيليس ويتسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ويأتي ثلثا الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "حتى الآن، تعد بيانات السلامة المتراكمة من تقييم التجربة التجريبية مطمئنة للغاية".

وتخطط منظمة الصحة العالمية لاتخاذ قرار قبل نهاية العام بشأن ما إذا كانت ستوصي باستخدامه في دول أخرى.