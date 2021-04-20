الصحة العالمية: بيانات لقاح الملاريا في إفريقيا واعدة

09:22 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
الصحة العالمية: بيانات لقاح الملاريا في إفريقيا واعدة

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن مشروعا تجريبيا رائدا للقاح الملاريا يسير على نحو جيد في إفريقيا.

وتم تطعيم أكثر من 650 ألف طفل في غانا وكينيا وملاوي بلقاح "آر تي إس، إس" منذ عام 2019.

وخفض اللقاح أعداد الإصابات بنسبة 39 %، وفقا للنتائج الأولية التي خلصت إليها دراسة سابقة. ويجب أن يتلقى الأطفال أربع جرعات منه.

والملاريا، مرض معد يهدد الحياة وينتقل عن طريق بعوضة الأنوفيليس ويتسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ويأتي ثلثا الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "حتى الآن، تعد بيانات السلامة المتراكمة من تقييم التجربة التجريبية مطمئنة للغاية".

وتخطط منظمة الصحة العالمية لاتخاذ قرار قبل نهاية العام بشأن ما إذا كانت ستوصي باستخدامه في دول أخرى.

منظمة الصحة العالمية لقاح الملاريا إفريقيا غانا كينيا

الخبر التالى:

‏واشنطن تعلق على الأحداث في تشاد ومقتل الرئيس ديبي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ.. من هم؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا