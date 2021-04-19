روسيا تعلن بلوغ فعالية "سبوتنيك V" نسبة 97.6%

05:21 م الإثنين 19 أبريل 2021
روسيا تعلن بلوغ فعالية "سبوتنيك V" نسبة 97.6%

لقاح سبوتنيك V

موسكو - (أ ش أ):

أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "جاماليا"، اليوم الاثنين، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6% وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي ممن تم تطعيمهم، مما يجعله اللقاح الأكثر فعالية في العالم.

وقال الصندوق - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يعلنان عن فعالية لقاح "سبوتنيك V" عند مستوى 97.6% بناءً على تحليل البيانات الخاصة للروس الذين تم تطعيمهم.

علما أنه تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6% من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة "لانسيت".

وتمت الموافقة على "سبوتنيك V" في ما يقرب من 60 دولة ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة، كان آخرها النمسا.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في أغسطس الماضي، طوره "جاماليا" ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

هذا المحتوى من

لقاح سبوتنيك معهد جاماليا روسيا موسكو

الخبر التالى:

مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تحسبًا لموجة كورونا الثالثة.. رئيس الوزراء يوجّه بتوفير 3 ملايين لتر أكسجين طبي مسال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا