روسيا تعلن بلوغ فعالية "سبوتنيك V" نسبة 97.6%

موسكو - (أ ش أ):

أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "جاماليا"، اليوم الاثنين، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6% وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي ممن تم تطعيمهم، مما يجعله اللقاح الأكثر فعالية في العالم.

وقال الصندوق - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يعلنان عن فعالية لقاح "سبوتنيك V" عند مستوى 97.6% بناءً على تحليل البيانات الخاصة للروس الذين تم تطعيمهم.

علما أنه تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6% من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة "لانسيت".

وتمت الموافقة على "سبوتنيك V" في ما يقرب من 60 دولة ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة، كان آخرها النمسا.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في أغسطس الماضي، طوره "جاماليا" ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.